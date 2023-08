Haut-Karabakh : Anne Hidalgo, Xavier Bertrand et Bruno Retailleau vont se joindre à un convoi humanitaire

L'Azerbaïdjan, qui dispute ce territoire à l'Arménie, bloque ce corridor depuis maintenant plusieurs mois.

Plusieurs élus français de premier plan vont se rendre mercredi 30 août "vers l'entrée du corridor de Latchine", seul axe routier reliant l'Arménie à l'enclave du Haut-Karabakh, a appris franceinfo de sources concordantes ce mardi. L'Azerbaïdjan, qui dispute ce territoire à l'Arménie, bloque ce corridor depuis maintenant plusieurs mois.

>> Le Haut-Karabagh coupé du monde par des manifestants azéris

Parmi ces élus : la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, le président Les Républicains (LR) de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ou encore le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Ils vont se joindre à un convoi humanitaire à destination du Haut-Karabakh et financé par plusieurs collectivités françaises. Ce convoi "va tenter de forcer le blocus", affirme Bruno Retailleau, joint par franceinfo.

Une "tentative de génocide" de la part de l'Azerbaïdjan

L'objectif de cette opération est d'acheminer, entre autres, des "produits pour les bébés", ainsi que des "couveuses" et des "groupes électrogènes", selon le sénateur de Vendée. Pour lui, "si l'Azerbaïdjan ne veut pas qu'on laisse passer un certain nombre de fournitures pour des bébés, ce sera la preuve par neuf de la tentative d'épuration ethnique, religieuse et même de la tentative de génocide" menée par le pays.

"On est vraiment dans une tentative d'épuration ethnique", renchérit Bruno Retailleau, puisque l'Azerbaïdjan ne laisse à la population du Haut-Karabakh que "le choix" entre "partir" et "mourir". En tout, 15 élus français vont se joindre à ce convoi humanitaire, selon la liste communiquée à franceinfo par la mairie de Paris. La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian, et la première adjointe au maire de Marseille, Michèle Rubirola, font elles aussi partie de cette délégation.