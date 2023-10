Direct Haut-Karabakh : que se passe-t-il dans le Caucase ?

Comprendre le conflit actuel dans le Haut-Karabakh : c’est le sujet du Talk de franceinfo du mardi 3 octobre. Ludo Pauchant reçoit César - Culture G, Tigrane Yégavian, auteur de “Géopolitique de l’Arménie”, Astrig Siranossian, violoncelliste française d’origine arménienne et Nadia Gortzounian, co-présidente de l’UGAB France.

Depuis la fin du mois de septembre, les forces d’Azerbaïdjan tentent de reconquérir la région du Haut-Karabakh, région enclavée et peuplée principalement d’Arméniens. Si le cessez-le-feu avait été proclamé en 1994 entre cette république et l’Azerbaïdjan, celui-ci a été rompu à des nombreuses reprises depuis près de 30 ans. Le Talk du mardi 3 octobre se penche sur ce conflit complexe aux enjeux divers, multiples et met en lumière les raisons de la reprise de la guerre avec une telle virulence.







Une région source de tensions et de rivalités

Le Haut-Karabakh est une région du Caucase du Sud, enclavée en Azerbaïdjan, proche de la frontière avec l’Arménie et peuplée majoritairement d’Arméniens. Le conflit entre les Azéris et les Arméniens n’est pas nouveau et remonte déjà au XXème siècle.

À la dislocation de l’URSS en 1991, les deux pays deviennent indépendants. La région du Haut-Karabakh tente d’affirmer son indépendance de manière unilatérale la même année mais n’est pas reconnue par les membres de l’ONU sur la scène internationale. C’est à ce moment que les tensions commencent à monter dans cette zone et que les premiers affrontements ont lieu à l’encontre des arméniens du Haut-Karabakh. Ce séparatisme est jugé intolérable par la République d’Azerbaïdjan, qui envoie des troupes. On dénombre plus de 30 000 morts et des centaines de milliers de déplacés.

Une reprise du conflit

Les affrontements ont repris à la fin du mois de septembre. Si la ligne de cessez-le-feu était fragile depuis 1994 et que celle-ci a été régulièrement violée par des attaques entre les azerbaïdjanais et les arméniens, les observateurs estiment que les signes de tensions se sont considérablement multipliés depuis quelques mois.

Le 19 septembre, après un blocus de plusieurs mois, l'Azerbaïdjan a décidé de lancer une offensive militaire dans la région du Haut-Karabakh. Les forces armées de la région enclavée ont rapidement déposé les armes.Désormais, des dizaines de milliers de personnes quittent le Haut-Karabakh, par le corridor de Latchin, seule route qui relie la région à l’Arménie.

Des discours divergents

En réaction aux événements violents qui se déroulent dans le Caucase du Sud, le représentant du Haut-karabakh en France estime, sur franceinfo, que “c’est un crime qui est commis par l’Azerbaïdjan”. Hovhannès Guevorkian appelle la communauté internationale à agir face au “nettoyage ethnique” qui a lieu dans la région.

L’ambassadrice d’Azerbaïdjan en France assure, quant à elle, que ces Arméniens “ont décidé volontairement de ne pas continuer à habiter” dans la région du Haut-Karabakh. En réponse au “nettoyage ethnique”, Leyla Abdullayeva estime qu’il “faut sortir de la peur, il faut sortir du fantasme”. “Il n’y a pas de guerre de la part de l’Azerbaïdjan”, assure-t-elle.







