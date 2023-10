Direct Haut-Karabakh : la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna en visite en Arménie pour réaffirmer le soutien de la France

La cheffe de la diplomatie française sera en déplacement à Erevan, mardi 3 octobre. Depuis la capitale de l'Arménie, Catherine Colonna va réaffirmer le soutien de la France à ce pays, qui a des craintes pour sa souveraineté et son intégrité territoriale après l'offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. La communauté internationale doit tout faire pour éviter que l'Arménie "se trouve, malgré elle, impliquée" dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens au Nagorny-Karabakh, avait-elle souligné plus tôt. Suivez notre direct.

Washington appelle à une mission d'observation. Les Etats-Unis ont réitéré lundi leur appel en faveur d'une mission internationale d'observation au Haut-Karabakh, afin de garantir le droit au retour de dizaines de milliers d'Arméniens ayant fui l'ex-région séparatiste. "Nous réitérons notre appel à une mission d'observation internationale et indépendante" dans l'ex-enclave, afin de "rassurer la population et garantir le droit et la sécurité de tous ceux qui souhaitent y retourner", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller. Or, a-t-il ajouté, "l'Azerbaïdjan a donné des garanties en ce sens. Nous pensons qu'il devrait y avoir une mission de surveillance internationale sur place pour les observer et les garantir".

Accrochages dans le Haut-Karabakh. Un soldat arménien a été tué lundi et deux autres blessés, selon l'Arménie. "Le 2 octobre, après des tirs des forces armées azerbaïdjanaises sur un véhicule appartenant aux forces armées arméniennes transportant du matériel pour les soldats (...), il y a eu un mort et deux blessés côté arménien" à la frontière, a annoncé le ministère de la Défense. De son côté, le ministère russe de la Défense a annoncé qu'une patrouille mixte russe et azerbaïdjanaise a essuyé lundi des tirs dans le Haut-Karabakh, attestant de la volatilité de la situation sur place.

Une mission d'observation de l'ONU. L'équipe de l'ONU qui a visité le Haut-Karabakh dimanche, pour la première fois depuis environ 30 ans, n'a vu aucune destruction ni recueilli aucun témoignage concernant des violences contre les civils depuis le cessez-le-feu, a rapporté un porte-parole lundi. Le but de la mission d'une journée, comprenant des représentants de plusieurs agences et services de l'ONU, était d'évaluer les besoins humanitaires dans l'ex-enclave séparatiste arménienne qui a capitulé après une offensive éclair de l'Azerbaïdjan.