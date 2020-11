Arménie : la France envoie de l'aide humanitaire

La France a envoyé un avion contenant 25 tonnes d'aide humanitaire pour l'Arménie. Du matériel médical et des vêtements pour les populations chassées du Haut-Karabakh par les troupes de l'Azerbaïdjan. Pour Youri Djorkaeff, ancien footballeur français originaire d'Arménie et ambassadeur de cette mission, ce soutien humanitaire est aussi un message politique. "C'est une façon de dire que la France est là, qu'elle veut participer et être attentive à ce qui se passe dans la région", estime-t-il.

La France cherche un équilibre

Emmanuel Macron avait déjà promis d'aider l'Arménie il y a quelques jours lors d'une visite dans une association arménienne à Paris. "Cet engagement humanitaire, c'est évidemment ce que nous devons aux 120 000 déplacés mais aussi au million d'Arméniennes et d'Arméniens qui vivent dans des conditions insoutenables", a-t-il justifié. La France aurait-elle pu faire davantage pour résoudre le conflit au Haut-Karabakh ? "Là où notre rôle est utile, c'est dans ce dialogue. Aujourd'hui, la démarche dans laquelle on s'inscrit, c'est de continuer à avoir une relation diplomatique et d'amitié avec l'Arménie et une relation diplomatique avec l'Azerbaïdjan", a expliqué le chef de l'Etat.

