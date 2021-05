Colombie : les manifestants obtiennent le retrait de la réforme fiscale

La colère et la détermination des opposants colombiens à la réforme fiscale ont fini par payer. Après cinq jours de manifestation, ils ont obtenu le retrait du texte controversé. Les violences et 17 morts ont fait reculer les autorités et obligé le président à intervenir. “Je demande au Congrès de la République de retirer le projet déposé par le ministère des Finances, afin d’en présenter un autre (...) issu d’un consensus", a déclaré Ivan Duque, le chef de l’État.



“Une réforme qui vise à appauvrir le peuple”

La réforme fiscale était destinée à relancer l’économie du pays, mais la situation s’est détériorée avec la pandémie de Covid-19. La réforme était rejetée depuis le début par les syndicats et l’opposition qui la jugeait défavorable à la classe moyenne. “Il est incroyable qu’avec la crise que nous vivons et la violence endémique, le gouvernement propose une réforme qui vise à appauvrir le peuple”, commente un Colombien.