Climat : la neutralité carbone d'ici 30 ans, un "délai extraordinairement court" selon Hervé Le Treut

Outre une réduction significative des émissions de CO2 d'ici 2030, l'Union européenne a pour but, à l'instar d'autres pays à travers le monde, d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. "Ce sont des objectifs difficiles," estime le climatologue Hervé Le Treut, invité du 23h de franceinfo samedi 12 décembre. "Ce qui est souhaitable, c'est d'atteindre la neutralité carbone le plus vite possible, autrement dit d'ici 30 ans. Mais c'est un délai extraordinairement court."



"Notre dette s'accumule"

Les États ont beau faire preuve de volontarisme dans leurs déclarations et lors de sommets pour le climat, le rythme qu'ils impulsent actuellement est bien trop lent pour espérer toucher au but fixé. "Tout le retard que l'on prend, il faudra le payer plus tard, prévient le membre de l'Académie des sciences. Nous avons une dette qui s'accumule et qui est de plus en plus importante. L'urgence climatique va en croissant, ce qui pose un gros problème."