Eurozapping : le pape en visite à Chypre, en Autriche Sebastian Kurz quitte la sphère politique

Le pape François a fait escale à Chypre pour le début de son voyage de six jours placé sous le signe des réfugiés. Sur cette île en proie aux divisions, le souverain pontife a prêché la fraternité : "Nous ne devons pas vivre la diversité comme une menace pour l’identité. Se laisser aller à cette tentation engendre la peur et tôt ou tard la guerre", a-t-il ainsi déclaré.

En Autriche, celui qui était le plus jeune chef de gouvernement au monde s’en va déjà. Sebastian Kurz, qui a abandonné son poste de chancelier il y a deux mois est désormais poursuivi par des accusations de corruption dont il s’est défendu : "Je ne suis ni un saint, ni un criminel. J’espère pouvoir prouver devant un tribunal que les accusations portées contre moi sont fausses". Il a quitté la tête du parti conservateur pour se consacrer à sa famille et tourner la page de la vie politique, avant de retrouver du travail.

L’Espagne profite d’une embellie des embauches en novembre

C’est du jamais vu depuis le début des statistiques. En Espagne, plus de deux millions de personnes ont retrouvé du travail. La nouvelle a d’ailleurs réjoui le Premier ministre Pedro Sánchez : "En seulement un an et demi nous avons dépassé le niveau d’emplois d’avant la pandémie alors que pour remonter la crise de 2008, il nous a fallu plus d’une décennie". Une embellie à nuancer car, sur ces deux millions de contrats, à peine 300 000 sont à durée indéterminée.