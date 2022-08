Zoo de Beauval : les jumelles pandas célèbrent leur premier anniversaire

Yandudu et Huanlili, les deux jumelles pandas, sont nées il y a un an au zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher. Elles fêtent leur anniversaire mardi 2 août sous l'œil des médias et des visiteurs.

Les jumelles pandas du zoo de Beauval (Loir-et-Cher), Yandudu et Huanlili, ont fêté leur premier anniversaire, mardi 2 août. Les médias du monde entier et une foule de curieux s'étaient rassemblés pour l'occasion au parc animalier. Les jumelles n'ont pas vraiment fait honneur au gâteau à la pomme qui leur avait été servi. Les deux animaux immanquables de Beauval ont bien grandi, atteignant presque les 30 kg, alors qu'elles ne pesaient que moins de 150 g à leur naissance. L'élevage de ces animaux, trésor national de la Chine, est compliqué.

Près d'1,5 million de visiteurs venus pour les pandas

"Souvent les pandas mettent au monde deux bébés, mais généralement, ils n'élèvent que le plus fort, que le plus gros", explique Rodolphe Delord, directeur du ZooParc de Beauval Saint-Aignan (Loir-et-Cher). Les deux pandas ont attiré près d'1,5 million de visiteurs en 2021 et font vendre de nombreux produits dérivés qui représentent plus de 3 millions d'euros de recette chaque année.