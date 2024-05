Visite de Xi Jinping en France : Emmanuel Macron a évoqué la question des droits humains avec le président chinois

Emmanuel Macron a discuté avec Xi Jinping de la question des droits humains lors de la visite d'Etat en France du président chinois, a annoncé l'Elysée, mercredi 7 mai. "Le président a évoqué hier [lundi] la question des droits humains, il a dit son attention à cet égard et sur quelques cas individuels. On en parle entre nous et on vérifie les résultats avec une volonté d'efficacité", a précisé la présidence française, alors que les deux chefs d'Etat passaient la journée de mardi dans les Hautes-Pyrénées. Aucun autre détail n'a été communiqué.

"Il faut parler avec tout le monde. Mais il nous faut parler de tout, y compris et surtout des droits humains", avait estimé sur franceinfo Jean-Claude Samouiller, président d'Amnesty International France. "On regrette également un manque de fermeté dans les déclarations concernant les droits de l'homme, un manque d'engagement public concernant les droits humains".

Avant la visite du président chinois, l'Elysée avait fait savoir que le sujet des droits humains serait évoqué, mais à portes closes. La situation des Tibétains et celle des Ouïghours suscitent une grande émotion en France, portées notamment par la tête de liste des socialistes aux élections européennes de juin, Raphaël Glucksmann.