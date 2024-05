Visite d'Etat de Xi Jinping : cognac, poèmes de Victor Hugo… Voici la liste des cadeaux offerts par la France au dirigeant chinois

Paris imagine déjà le président chinois siroter un cognac en lisant du Victor Hugo. A l'occasion de sa visite d'Etat en France, Xi Jinping a reçu plusieurs cadeaux diplomatiques, lundi 6 mai, dont France Télévisions a obtenu la liste auprès de l'Elysée.

Cela commence par de la lecture, avec les deux parties des Contemplations écrites par Victor Hugo, Autrefois et Aujourd'hui, dans une édition de 1856, Chez Michel Lévy Frères et Pagnerre, ainsi que Notre-Dame de Paris, traduit en chinois. Xi Jinping repartira avec également le premier dictionnaire franco-chinois de l'histoire, publié en 1742. Autre présent : un vase aplati en deux faces, sculpté, et en verre multicouche. Cette pièce unique, réalisée dans la verrerie d'art d'Amboise, est signée par le souffleur de verre Pierre Gallou, précise l'Elysée.

Xi Jinping a également reçu un coffret des maisons LVMH/Hennessy et Moutai, avec un flacon de cognac Hennessy X.O et un autre de biujiu, un alcool chinois, baptisé Moutai Flying Fairy. La présentation de ces deux bouteilles, gage de l'amitié franco-chinoise, est loin d'être anodin. Lors de la conférence de presse conjointe des dirigeants, Emmanuel Macron a évoqué le "souhait" de son homologue chinois Xi Jinping de ne pas "voir appliquer" les "mesures provisoires" visant le cognac français, qui fait l'objet d'une enquête antidumping en Chine. Dans cette optique, un dernier cadeau a été ajouté, et non des moindres : une carafe de cognac Louis XIII de la maison Rémy Martin. Sans doute pour finir de convaincre le dirigeant chinois des mérites du spiritueux hexagonal.