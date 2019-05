VIDEO. "Il nous faut une résistance européenne à la guerre sino-américaine" affirme Jean-Pierre Raffarin

"Cette guerre, cette compétition qui est en train de tourner à l'affrontement, est dangereuse pour l'Europe", s'est inquiété l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, jeudi 23 mai sur franceinfo. Un nouveau front a été ouvert dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis la semaine dernière, avec la décision de l'administration Trump d'interdire aux réseaux américains de se fournir en équipements auprès de sociétés étrangères jugées à risque, une mesure ciblant clairement Huawei.

"Il nous faut une résistance européenne à la guerre sino-américaine" a déclaré Jean-Pierre Raffarin. "Cela fragilise la croissance mondiale et ça nous prend en position d'otage entre la Chine et les Etats-Unis. Il ne faut pas choisir, il nous faut une résistance à la guerre sino-américaine car on ne pourra pas réussir tout seul", a-t-il analysé.

Dans ce match entre la Chine et les Etats-Unis, nous serons la balle de ping-pong qui prendra des coups de raquette s'il n'y a pas une résistance européenne. Jean-Pierre Raffarin

"Quand on est la France, l'Allemagne et l'Europe rassemblés face aux Chinois ou face aux États-Unis, on peut organiser une résistance", a affirmé l'ancien Premier ministre. Selon Jean-Pierre Raffarin, "ce qui est en train de se passer entre la Chine et les États-Unis menace notre souveraineté, c'est pour cela qu'il faut rassembler autour d'une stratégie franco-allemande mais en ce qui concerne les élections européennes et la compétition pour les responsabilités, nous devons défendre le bleu, le blanc, et le rouge."