VIDEO. En Chine, un programme fiche, note et sanctionne les citoyens

"Vous ne pouvez plus être membre du parti ou représentant de votre quartier. Vous ne pouvez plus être parmi les meilleurs."

Jeter un papier par terre, ne pas relever correctement son compteur d'eau, couper un arbre... En Chine, ces incivilités peuvent coûter cher. Une quarantaine de villes chinoises expérimente actuellement le programme "Crédit social", un programme qui consiste à noter et à ficher ses citoyens. À Rongcheng, un village du nord est du pays, une bagarre peut coûter 10 points.

Chaque citoyen obtient, in fine, une moyenne et une note finale, considérée comme une deuxième carte d'identité. "Le but de ce système, c'est la reconstruction de la morale", estime Lin Junyue, père du système du crédit social. Selon lui, un tel programme permettrait d'atteindre "le même niveau de civilité que les pays développés".

Vers une globalisation du programme en Chine ?

Cependant, si les personnes qui se comportent mal sont sanctionnées, le programme tient à récompenser celles qui font de bonnes actions. Pour sa bonne conduite, une habitante de Rongcheng a reçu l'équivalent de 26 euros et quelques kilos de crabes en guise de reconnaissance. Et selon elle, ça marche : "Tout le monde est devenu meilleur, civilisé, maintenant on tient à la propreté."

Le programme de "crédit social" pourrait être généralisé dans toute la Chine à partir de 2020. Pour l'heure, une "liste noire", consultable sur Internet avec les noms, les adresses et parfois les visages des personnes, est déjà appliquée sur l'ensemble du territoire. Cette liste recense également les citoyens qui ont des problèmes d’argent et de dettes, lesquels en subissent les conséquences. "Être sur la liste noire me complique la vie dans mes déplacements", témoigne une citoyenne.

