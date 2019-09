VIDEO. Bienvenue dans la randonnée la \"plus dangereuse au monde\"

Hua Shan est la randonnée la plus dangereuse au monde. Une douzaine de personnes meurent chaque année en tentant de gravir cette montagne. Le sentier est situé à 120 kilomètres en plein cœur de la Chine. Cette portion est appelée "le sentier des soldats". Seule une planche de 30 centimètres de large sépare les randonneurs d'un précipice de 700 mètres. Après cela, suivent des échelles verticales, des corniches étroites et des escaliers de pierre.

Pour sécuriser le parcours, certains chemins ont été fermés et il est désormais obligatoire de s'harnacher sur les portions à risque. C’est l'une des cinq montagnes sacrées de Chine. Plusieurs temples et monastères taoïstes et près de 1500 reliques sont dispersés le long du sentier. La montagne était auparavant réservée aux sages et aux ermites. Aujourd'hui, elle attire des centaines de milliers de touristes chaque année.