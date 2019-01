Un engin chinois sur la face cachée de la Lune : le spationaute Jean-François Clervoy prévoit "une certaine forme de compétition"

Jean-François Clervoy, ancien spationaute français, a réagi sur franceinfo à l'exploration inédite de la face cachée de la Lune réalisée par une équipe chinoise jeudi 3 janvier 2019.

C'est une première mondiale. La Chine a réussi jeudi 3 janvier 2019, l'alunissage inédit d'un engin sur la face cachée de la Lune, un événement historique qui renforce les ambitions spatiales de Pékin. "Il y aura une certaine forme de compétition", a reconnu sur franceinfo Jean-François Clervoy, ancien spationaute français.

franceinfo : Cet alunissage sur la face cachée de la lune est-il un réel exploit ?

Jean-François Clervoy : Oui, c'est une première. Il y a eu plusieurs premières dans le passé avec la Lune. Les Russes ont été les premiers à photographier la face cachée, les Américaines à la voir avec des yeux humains, l'Europe la première à y être allée avec la propulsion ionique, et là, les Chinois sont les premiers à se poser sur la face cachée.

Quel est l'intérêt de cette face cachée ?

Il y a plusieurs intérêts. Comme elle est opposée à la Terre, elle n'est pas cachée du Soleil, mais de la Terre. Donc, elle n'est pas dans l'obscurité. Il y a un intérêt scientifique pour les astronomes puisque c'est une face qui est cachée de toutes les émissions radio, polluantes de nos télévisions, antennes et qui permettent de faire de la radioastronomie dans des domaines de fréquences qui sont impossibles depuis la Terre.

C'est une zone qu'on ne connaît pas donc on va en apprendre sur la Lune, sur la formation du système solaire. On va peut-être trouver des ressources intéressantes pour installer plus tard des bases ou pour fabriquer du carburant pour permettre à des missions d'aller plus loin sans rien emmener de la Terre.

Les Chinois relancent-ils la compétition de l'espace ?

Il y aura une certaine forme de compétition. Aujourd'hui, on est plus dans la coopération que dans la compétition. D'ailleurs les Européens coopèrent avec les Chinois dans le domaine des vols habités, nous avons des expériences qui ont déjà volées à travers de leurs stations spatiales habitées. Des astronautes européens se sont entraînés avec des Chinois. On continuera à coopérer, mais c'est vrai que depuis que la Chine a annoncé en mars dernier qu'elle comptait envoyer des humains sur la surface de la Lune avant 2030, les Américains ont annoncé dans le mois qui a suivi leur ambition de faire la même chose.