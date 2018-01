Un boulanger détenu en Chine lance un appel à Emmanuel Macron

Cela fait 9 mois que David Fortin tente d'obtenir la libération de son frère Laurent, un boulanger français emprisonné en Chine. En vain. Aujourd'hui, il en appelle directement à Emmanuel Macron. Laurent Fortin, arrêté par les policiers chinois au mois de mars, est toujours incarcéré depuis à Shanghai. Son crime ? Il était salarié d'une chaîne française de boulangerie, qui aurait utilisé de la farine périmée de quatre mois.

Un à quinze ans de prison

Le délit avait été dénoncé aux autorités dans une vidéo prise par un employé chinois. Le patron français a pu quitter le pays, mais Laurent Fortin encourt une peine d'un à quinze ans d'emprisonnement. Dans une lettre écrite à Noël, il appelle la France au secours : "Aujourd'hui, je me considère comme un otage emprisonné depuis 9 mois sans raison. Et je demande assistance à mon pays." Emmanuel Macron se rend en Chine du 8 au 10 janvier ; la famille Fortin espère qu'il pourra plaider la cause du boulanger emprisonné.

Le JT

Les autres sujets du JT