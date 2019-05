Tourisme : 2018, une année de records de fréquentation en France

Bonne nouvelle pour l'économie française. En 2018, la France a battu un nouveau record de fréquentation touristique. Jamais les touristes étrangers ne sont venus si nombreux visiter l'Hexagone. "Ils étaient près de 90 millions, c'est 3% de plus qu'en 2017", détaille la journaliste Dorothée Lachaud, sur le plateau du 19/20. De plus, ces touristes étrangers dépensent de plus en plus sur place : 56,2 milliards d'euros dépensés par les touristes étrangers en 2018, "le plus haut niveau jamais atteint", poursuit-elle.

Les touristes asiatiques très nombreux

Mais d'où viennent ces touristes qui visitent la France ? "La majorité d'entre eux viennent d'Europe. Sur le podium, les premiers sont ceux qui viennent du Royaume-Uni, suivi de près par l'Allemagne et puis par nos voisins les Belges", précise Dorothée Lachaud. Cependant, "ce qu'il faut retenir pour 2018, c'est que c'est la clientèle asiatique qui a le plus augmenté avec +7,4%".

