Taïwan : tension permanente face à la menace chinoise

Sur la plage de Kinmen à Taïwan, le paysage est rempli de bunkers. Ils ont été installés parmi des vestiges d’attaques passées. Malgré les menaces, les habitants espèrent que ce seront les derniers combats. Les militaires montrent aux touristes locaux qu’ils sont prêts à toute éventualité. "Je me prépare à tout. Chez moi, j’ai un stock médical, de la nourriture, un kit de survie, et même un masque à gaz et des armes d’autodéfense ", confie un Taïwanais. Une habitante, qui a acheté une maison dans les années 70, l'a équipée comme tout le monde d’un sous-sol, un petit abri en cas d’attaque. "J’espère ne pas voir à utiliser cet abri dans le futur" déclare-t-elle.



Une provocation chinoise constante

Taïwan est constamment sous tension, et ce, depuis les attaques en continu de la Chine. En effet, les démonstrations de force de l’armée chinoise se multiplient. Exercices militaires de débarquement sur la plage, survols d’avions militaires quotidiens : tout est filmé, et ensuite montré en signe de propagande aux habitants chinois. Dans ce conflit, Taïwan a le soutien des Etats-Unis, ce qui irrite Pékin.