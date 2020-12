Taïwan : première sortie médiatique pour le dernier-né des grands pandas

Les parents de ce panda, âgé de six mois, avaient été offerts par la Chine à Taïwan en 2008 pour symboliser l'amélioration des relations entre les deux pays.

Elle a été présentée à quelque 150 journalistes. La jeune Yuan Bao, second panda géant né en captivité à Taïwan, est apparue lundi 28 décembre devant les caméras pour ses six mois, grimpant les assemblages de bois du zoo de Taipei. Ses parents, Yuan Yuan et Tuan Tuan, avaient été offerts par la Chine à Taïwan en 2008 pour symboliser l'amélioration des relations entre les deux pays.

La Chine, qui utilise sa "diplomatie du panda", a pour habitude de prêter ses pandas aux zoos étrangers, mais avait donné ce couple, dont les noms combinés signifient "réunion" ou "unité". L'île et le continent sont gouvernés séparément depuis 1949 mais le régime communiste revendique sa souveraineté sur Taïwan.

Yuan Bao a "bien grandi", a assuré le maire de la capitale Taipei, Ko Wen-je. Le jeune animal, conçu par insémination artificielle, pesait 186 grammes à la naissance, et pèse désormais 13 kilos. La mère, Yuan Yuan, avait déjà donné naissance à une femelle, Yuan Zai, en 2013, ce qui était alors la première naissance de panda à Taïwan. Depuis, la famille de pandas est l'attraction centrale du zoo. A peine plus de 1 800 grands pandas vivent encore dans la nature, selon le fonds mondial pour la nature WWF.