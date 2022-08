Taïwan : les exercices militaires prévus par la Chine sont "à surveiller de très près", prévient un spécialiste

La visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan a entraîné la colère de Pékin. Des exercices militaires chinois ont été annoncés en représailles. "Ils vont être à surveiller de très près", estime Marc Julienne, spécialiste de la Chine à l'Institut français des relations internationales (Ifri) mercredi 3 août sur franceinfo. Les autorités taïwanaises ont dénoné des manœuvres chinoises qui violent ses eaux territoriales. Pour Marc Julienne, "ce seront des exercices de grande envergure qui sont totalement inédits dans l'histoire des relations entre la République populaire de Chine et Taïwan".

franceinfo : Il était sûr que la Chine allait réagir à cette venue de Nancy Pelosi à Taïwan. N'est-ce pas justement, pour les États-Unis, une manière de faire tomber les masques ?

Marc Julienne : L'idée des États-Unis est effectivement, sans doute, de mettre la Chine face à ses propres lignes rouges et d'affirmer un soutien politique beaucoup plus clair vis-à-vis de Taïwan. L'idée est de montrer à la Chine qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut avec cette île.

Les velléités de la Chine par rapport à Taïwan s'affirment à la fois dans le discours politique, mais aussi dans les actes, puisque les exercices et les gesticulations militaires de ces deux dernières années ont augmenté très fortement. Pour les États-Unis, cette visite de Nancy Pelosi est sans doute une manière de dire que plus la Chine fera pression et accentuera la coercition sur Taïwan, plus les États-Unis soutiendront militairement et politiquement Taïwan.

Une vingtaine d'avions militaires chinois ont volé dans la nuit au-dessus du territoire taïwanais. La situation peut-elle déraper ?

Le fait que des chasseurs chinois volent au milieu du détroit de Taïwan n'est pas quelque chose qui est inédit puisque la Chine le fait quasiment de manière quotidienne depuis deux ans. En revanche, les exercices militaires qui ont été annoncés par le ministère de la Défense chinois, à partir de jeudi et jusqu'à dimanche, vont être à surveiller de très près puisque ce seront des exercices de grande envergure, des exercices qui sont totalement inédits dans l'histoire des relations entre la République populaire de Chine et Taïwan, avec probablement des essais de missiles balistiques dans la mer.

Les Américains ont-ils été vaccinés par l'invasion russe en Ukraine et est-ce pour cela qu'ils marquent leur soutien clair à Taïwan contre la menace chinoise ?

Les deux contextes sont quand même très différents au niveau de l'engagement américain. L'une des différences majeures est qu'avant l'invasion russe de l'Ukraine, les États-Unis et l'Otan avaient explicitement dit qu'ils n'interviendraient pas. Dans le cas de Taïwan, les États-Unis ne se sont jamais prononcés sur une potentielle intervention de leur part en cas d'invasion chinoise. C'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique.

"Depuis la reconnaissance de la République populaire de Chine en 1979, les Américains n'ont jamais dit officiellement qu'ils soutiendraient militairement Taïwan en cas de guerre." Marc Julienne, Ifri à franceinfo

Ces derniers mois, Joe Biden a fait certaines gaffes et a dit qu'il les soutiendrait avant de rétropédaler. Malgré cela, nous voyons en tout cas que le soutien américain aujourd'hui ne fait plus aucun mystère. Les États-Unis démontrent de manière éclatante leur soutien politique à Taïwan.