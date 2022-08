Taïwan : la Chine condamne la venue sur l'île de Nancy Pelosi

A. Miguet, G. Caron, C. Wang

Mardi 2 août, le déplacement de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américains, à Taïwan, a été vécu comme une provocation par Pékin qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces. Nancy Pelosi a quitté l'île mercredi 3 août au matin mais la tension reste vive. Les Chinois ont promis des actions militaires ciblées.

Rappel du soutien américain à Taïwan

Au cours de son déplacement, Nancy Pelosi a justifié sa venue : "Nous maintenons notre engagement aux côtés de Taïwan et nous sommes fiers de notre amitié durable." De son côté, la présidente taïwanaise, Tsai Jing-Wen, a réaffirmé son indépendance vis-à-vis de la Chine : "Face à la force militaire chinoise accrue, nous défendrons fermement la souveraineté de notre nation et maintiendrons la ligne de défense de notre démocratie." Pour la venue de la représentante américaine, de nombreuses manifestations pro et anti-américaines ont été organisées.