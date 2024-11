Taïwan détecte 41 avions et navires militaires chinois avant les escales américaines de son président

Dès jeudi soir, l'armée taïwanaise avait déployé des avions, des navires et des systèmes de missiles côtiers après avoir détecté 19 appareils chinois près de l'île.

Des escales en territoire américain irritent Pékin. Les autorités taïwanaises ont détecté, vendredi 29 novembre, 41 avions et navires militaires chinois près de l'île, avant un déplacement à l'étranger du président taïwanais Lai Ching-te. Il s'agit du déploiement militaire chinois le plus important autour de Taïwan, que Pékin revendique comme faisant partie de la Chine, depuis plus de trois semaines. Taïwan a également repéré un ballon - le quatrième depuis dimanche - à environ 172 kilomètres à l'ouest de l'île.

Lai Ching-te, qui défend ouvertement la souveraineté de Taïwan, part samedi pour visiter les îles Marshall, Tuvalu et les Palaos, seules nations du Pacifique parmi les 12 alliés restants de Taïwan. Des responsables taïwanais ont déjà fait escale sur le sol américain lors de déplacements dans le Pacifique ou en Amérique latine, suscitant la colère des dirigeants chinois.

La Chine intensifie son activité militaire

"L'(armée) chinoise a pour mission sacrée de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et écrasera résolument toutes les tentatives sécessionnistes pour l'indépendance de Taïwan", a averti jeudi Wu Qian, porte-parole du ministère de la Défense de Chine, lors d'une conférence de presse. Dès jeudi soir, l'armée taïwanaise avait déployé des avions, des navires et des systèmes de missiles côtiers après avoir détecté 19 appareils chinois près de l'île.

Ces dernières années, la Chine a intensifié son activité militaire autour de l'île pour faire pression sur Taipei afin qu'elle accepte ses revendications de souveraineté. Elle déploie quasi-quotidiennement des avions de chasse, des drones et des navires de guerre autour de Taïwan.