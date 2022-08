Sécheresse : la Chine également frappée de plein fouet

Ses orteils se font d’ordinaire chatouiller par la rivière du Min Jiang (Chine). Par manque d’eau, le grand Bouddha de Leshan ne peut plus prendre son traditionnel bain de pieds. Et sur les berges alentours, les bateaux ont désormais du mal à naviguer. "Dans le passé le niveau de l’eau était en principe supérieur à trois mètres en cette saison. Je travaille depuis plus de dix ans, et je n’ai jamais vu des niveaux aussi bas", explique Du Gaozhi, le capitaine d’un bateau de croisière.

Pluie créée artificiellement

Une sécheresse de grande ampleur qui ne touche pas que la province du Shichuan. Jusqu’à 45 degrés par endroits dans le pays. Plus à l’est, le lac Poyang est frappé par des chaleurs caniculaires. Un lit à sec dont subsistent seulement les dernières nervures d’eau douce. Dans le sud-ouest du pays, de violents incendies dévorent la végétation des montagnes de Chongquin. Pour rafraîchir l’atmosphère et arroser les cultures flétries, Pékin va même jusqu’à tenter de se rendre maître du ciel et du climat en envoyant un catalyseur dans les nuages. Une technique qui entraîne de légères pluies, une rustine de fraîcheur pour l’une des pires sécheresses de l'histoire de la Chine. Dans le même temps la production d’énergie hydroélectrique est au ralenti. Certaines provinces chinoises sont en surchauffe. Pékin contraint donc ses habitants et ses usines à rationner, freinant en partie son économie.