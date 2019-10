Royaume-Uni : les 39 victimes retrouvées dans un camion sont chinoises

Découverte macabre au Royaume-Uni. Mercredi 23 octobre, 39 corps ont été retrouvés dans un camion près de Londres. Au lendemain, la garde à vue du chauffeur suspecté de meurtre a été prolongée de 24 heures et des perquisitions ont eu lieu en Irlande du Nord, la région dont est originaire le jeune homme de 25 ans. "On ignore encore s'il savait que 39 personnes se trouvaient à l'arrière de son camion. On connait le trajet du conteneur : du port de Zeebruges en Belgique, jusqu'à celui de Purfleet en Angleterre. Ce qu'on ne sait pas, c'est par quels pays il est passé avant cela", rapporte la correspondante Anne-Charlotte Hinet depuis Londres.

À quel moment sont-ils montés dans le camion ?

L'enquête devra déterminer à quel moment les 39 Chinois sont montés dans le véhicule. Des représentants de l'ambassade chinoise se sont rendus à Londres jeudi 24 octobre pour procéder à des vérifications.