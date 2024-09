Reportage La Chine ouvre à Shanghai le plus gros complexe mondial de ski en intérieur

L’été se termine, mais il fait encore très chaud dans la banlieue de Shanghai. Près de 32 degrés ce matin. Les visiteurs qui arrivent n’ont pas vraiment des allures de skieurs. "Là, je porte un grand short et des tongs. C'est mon habit d'été pour la canicule", dit un client avant d'entrer.

Ici arrive au ski en tong teeshirt! 32 degrés dehors, -5 degrés à l’intérieur. A #Shanghai le plus gros complexe de ski indoor au monde vient d’ouvrir ses portes. Avec 98 000 m2, il dépasse celui de Dubai. pic.twitter.com/fSa9SvYaeA — Seb Berriot (@SBerriot) September 21, 2024

Une fois passée la porte, la température chute brusquement à -5 degrés. Les skieurs ont enfilé leur tenue et commencent à profiter des trois pistes que comptent le complexe, avec son télésiège, et son téléphérique. Une trentaine de canons également assurent une épaisseur de neige de 70 centimètres. Un fonctionnement qui paraît totalement décalé au vu de la température extérieure, mais cela ne semble pas perturber les visiteurs. "Cette station de ski consomme beaucoup d'énergie, mais il y a beaucoup de gens qui aiment skier, ici à Shanghaï, parce que c'est très loin d'aller skier ailleurs", répond un premier passant. "J'ai payé mon billet, je suis là pour profiter. Je ne pense pas à autre chose", affirme une femme.



"Il n'y a pas de station de ski naturelle ici à Shanghai. Mais grâce à ce complexe, nous pouvons quand même skier 365 jours par an. Ça nous permet de satisfaire notre désir !" Un client à franceinfo

Le défi c’est de pouvoir conserver une température négative quand dehors il fait plus de 30 degrés et même parfois 40 degrés, l’été à Shanghai. Le directeur des opérations de la station, Ying Kang, ne donne pas de chiffre précis sur la consommation d’énergie et tente de justifier le projet. "Nous avons des panneaux photovoltaïques sur le toit qui produisent 3 400 000 kilowattheures par an, explique-t-il. L'isolation est exceptionnellement bonne, mais d'un autre point de vue, il faut bien répondre à la demande des gens. Et de toute façon, si nos visiteurs ne viennent pas skier ici, ils prendront l'avion pour aller skier plus loin. C'est ce qui entraînera également une consommation d'énergie".

Près d’un milliard d’euros ont été investis pour construire ce complexe de "ski indoor" le plus grand au monde après celui de Dubaï, qui détenait le record. En quelques jours, le site déjà accueilli 100 000 skieurs et vise trois millions de visiteurs chaque année. La Chine dispose aujourd’hui d’une cinquantaine de complexes de ce type où l’on peut pratiquer le ski toute l’année, quelle que soit la température extérieure.