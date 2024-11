Reportage "L'agriculture a été une victime collatérale d'un sujet politique" : à la grande foire de Shanghai, les producteurs français sont inquiets

La "China International Import Expo 2024" s'ouvre mardi en plein bras de fer commercial et douanier entre l'Europe et la Chine.

Sur fond de surtaxes européennes imposées aux voitures électriques chinoises, c’est dans un climat commercial tendu que s’est ouverte, mardi 5 novembre, la foire aux importations de Shanghai, le plus gros évènement commercial en Chine. Et dans cette escalade avec l’UE, la France est pour le moment l’un des pays les plus visés par les représailles chinoises. Pékin a déjà imposé des restrictions financières sur ses importations de cognac et a ouvert une enquête antidumping sur les produits laitiers européens. Les 130 entreprises françaises présentes à la foire de Shanghai redoutent de sérieuses difficultés pour accéder au marché chinois.

Signe des inquiétudes et de l'enjeu, la quasi-totalité des représentants de la filière laitière française ont fait le déplacement à la Foire de Shanghai. Leurs exportations vers la Chine représentent près de 700 millions d'euros avec, en tête de gondole, la crème fraîche normande, dont 45 000 tonnes vendues chaque année en Chine. Pour le moment, les éleveurs se conforment aux exigences chinoises. "Une enquête est ouverte et, nous, on se plie aux demandes chinoises, assure Pascal Le Brun, président de l'interprofession laitière et producteur dans le Calvados. On répond aux questions du gouvernement chinois."

"Forcément, il y a beaucoup d'inquiétude." Pascal Le Brun, président de l'interprofession laitière à franceinfo

Le risque est de voir le beurre ou la crème fraîche français visés par de nouvelles taxes. L'enquête antidumping lancée par Pékin fait très peur, explique Ludovic Blin, producteur dans la Manche : "Sincèrement, on est très inquiets parce que la Chine, c'est un débouché important pour les produits laitiers français, avec une valorisation intéressante. Et ce qu'on déplore dans ce dossier-là, c'est que l'agriculture a été une victime collatérale d'un sujet politique. Les débouchés concernés par cette hausse des taxes, ça peut aller jusqu'à un équivalent de 400 millions de litres de lait. Ce sont des entreprises laitières qui peuvent arrêter l'export sur la Chine. Il y a un réel enjeu."

La ministre française se veut rassurante

Un peu plus loin dans la foire, les producteurs de cognac, eux, subissent déjà les représailles chinoises, avec une caution financière qui vient d'être imposée aux importateurs. Mais il y a encore de l'espoir, selon la ministre française du Commerce extérieur, Sophie Primas, présente à Shanghai, où elle a rencontré son homologue chinois. "Je suis très heureuse parce que le ministre a vraiment indiqué que sur tous les sujets, y compris sur le sujet du cognac, nous pouvions continuer à négocier. Donc, la porte n'est pas close, souligne-t-elle. Mais on s'est dit en toute franchise quelles étaient nos lignes rouges."

| #Chine 🇨🇳



Aux côtés de nos entreprises qui font rayonner la 🇫🇷 en Chine.



J’ai entendu leurs préoccupations sur l’accessibilité du marché et les règles de concurrence. Je porterai leur voix auprès des autorités chinoises. pic.twitter.com/iu2SVjP75j — Sophie Primas (@sophieprimas) November 4, 2024

La France espère une avancée lors du G20 au Brésil, les 18 et 19 novembre prochains. La question du cognac doit être évoquée au plus haut niveau entre les présidents français et chinois.