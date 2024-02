Reportage "Je ne retourne dans ma famille qu'une fois par an" : avec le Nouvel An chinois, les ouvriers repartent chez eux et l'économie chinoise s’apprête à tourner au ralenti pendant plusieurs semaines

La Chine va basculer samedi dans l'année du dragon. Comme chaque année, le passage à la nouvelle année est synonyme de très longues vacances qui peuvent durer jusqu’à 40 jours. Sans main d’œuvre, la plupart des usines ferment leurs portes alors que la deuxième économie mondiale est à la peine.

Une semaine avant le Nouvel An, ses effets se font déjà ressentir. Les 300 millions d'ouviers migrants chinois qui font tourner les usines tout au long de l’année ont commencé à quitter leurs postes de travail pour rejoindre leur région d’origine dans les campagnes. "Le Nouvel An chinois est très important pour nous, souligne Shiping qui travaille dans une usine de GPS à Shenzhen dans le sud de la Chine. Je ne retourne dans ma famille qu'une fois par an. Cela me permet d’aller voir la tombe de mes parents et de rendre visite à mon frère et à ma sœur que je ne vois qu’à ce moment-là", ajoute-t-il.

Une tradition pour les ouvriers

L'usine de Shiping va fermer pendant 17 jours. Si ce n'était pas le cas, l'ouvrier affirme qu'il démissionnerait "pour pouvoir partir" et qu'il chercherait un autre travail après les fêtes. Il affirme que dans sa zone industrielle, 95% des usines vont s'arrêter. Personne n'est ici surpris, c'est depuis toujours une tradition, même si cette année, avec le contexte économique difficile, certains patrons se seraient bien passé de cette longue pause.

"J'aimerais qu’on puisse travailler davantage pour gagner plus d'argent, mais dans notre zone industrielle, c’est la même chose dans toutes les usines", confie ce chef d'une entreprise de Canton qui produit et exporte des meubles chinois vers les Etats-Unis. Chez lui, les chaînes de production s’arrêtent pour 21 jours.

"Nous n’avons pas le choix, les ouvriers veulent profiter des vacances pour rester longtemps dans leur famille. Si on décidait de raccourcir les dates de vacances, de toute façon, les ouvriers ne reviendraient pas." Un chef d'entreprise chinois à franceinfo

Contrairement aux employés, ce patron préférerait que "les vacances soient plus courtes" : "Le contexte économique est difficile pour nos entreprises depuis deux ans. Après le Covid, c’est dur ! L'environnement général des affaires n’est pas bon", estime-t-il. Pour limiter les dégâts son entreprise a anticipé et a tourné à marche forcée avant le Nouvel An. "On a dû préparer 70% des marchandises qui vont être exportées après les vacances", explique le chef d'entreprise de Canton. "Tout est maintenant prêt, lorsque les ouvriers vont revenir au travail, les produits pourront être exportés rapidement."

Une grande fête sans Covid

Ce mois de février au ralenti ne va pas arranger la situation de l’économie chinoise déjà en difficulté, mais pas question pour autant de renoncer à ce long congé pour les ouvriers. "Je suis tellement fatigué que j'ai envie de rentrer chez moi pour le repos du Nouvel An", témoigne un migrant qui s'apprête à rejoindre sa terre natale dans le nord de la Chine. "Nous, les migrants, nous ne pouvons pas continuer à travailler comme ça sans s’arrêter."

Pour un autre ouvrier qui va rentrer au même endroit, le Nouvel An est "la fête traditionnelle la plus essentielle pour les Chinois". "Nous devons retrouver nos familles. Et peu importe les questions d’argent, c'est la fête qui est la plus importante", précise-t-il. Une fête d'autant plus attendue : cette année, ce sera le premier Nouvel An célébré dans une Chine totalement débarrassée du Covid.