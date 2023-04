Politique : quel bilan en Chine pour Emmanuel Macron ?

En visite en Chine, le président de la République a demandé le soutien de Xi Jinping pour faire cesser la guerre en Ukraine. Côté économique, plusieurs accords ont été passés entre les deux pays.

Derniers instants autour de la traditionnelle cérémonie du thé, épilogue de trois jours d'une visite largement consacrée au conflit ukrainien. Durant son voyage, Emmanuel Macron n'a eu de cesse de demander à Xi Jinping d’user de son influence auprès de Vladimir Poutine pour stopper cette guerre. "Je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des deux principes que je viens d'évoquer, pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations", a ainsi déclaré le président de la République. Mais le président chinois est resté de marbre, concédant toutefois quelques mots sur l'Ukraine dans leur déclaration conjointe finale, sans faire mention ni de la Russie, ni du retrait de ses troupes.

Plusieurs accords conclus

Selon l'Élysée, Xi Jinping s’est dit prêt à travailler avec la France pour créer des conditions de négociations entre Moscou et Kiev, dont les modalités restent à définir. Outre le conflit ukrainien, cette visite d'État a aussi été l'occasion de signatures d'accords et de contrats pour Airbus, EDF, L'Oréal ou encore Suez. Un partenariat culturel entre le château de Versailles et la Cité interdite a également été conclu en vue d'une exposition dans la capitale chinoise l'année prochaine. Suite à sa visite, Emmanuel Macron a proposé au président chinois de venir à son tour en France. Invitation acceptée, même si la date n'a pas encore été définie.