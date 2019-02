Photo Hebdo : les hommages vibrants de Nantes à Emiliano Sala

L'effigie d'un homme et l'émotion des siens. Cette semaine du lundi 28 janvier au vendredi 1er février, le FC Nantes rendait hommage à Emiliano Sala, attaquant de 28 ans disparu dans un accident d'avion. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le corps du footballeur.

Venezuela et Jean-Luc Van Den Heede, les autres images fortes de la semaine

Quel avenir pour le Venezuela ? Dans les rues de Caracas les partisans du président autoproclamé, Juan Guaido, réclament la démission du président élu, Nicolas Maduro. Autre image forte de la semaine : l'arrivée mardi 29 janvier du marin français Jean-Luc Van Den Heede à La Rochelle (Charente-Maritime). À 73 ans, il est arrivé en tête de la Golden Globe Race, une course sans aucune aide électronique ni GPS. Il a bouclé son tour du monde en 211 jours. Autre traversée, celle-là moins éprouvante, mais tout aussi festive, au nord de la Chine, cette course de bateaux-dragons, en lévitation sur un lac gelé, à quelques heures du Nouvel An chinois.

Le JT

Les autres sujets du JT