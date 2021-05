Ouïghours : la communauté internationale veut faire cesser la répression

Des experts estiment que plus d'un million de Ouïghours sont ou ont été détenus dans des camps de rééducation politique dans le Xinjiang, en Chine. Les membres de cette minorité ethnique turcophone et principalement musulmane sont persécutés par le régime chinois, qui parle de son côté de "centres de formation professionnelle" destinés à aider la population à trouver un emploi et à l'éloigner ainsi de l'extrémisme. "La Chine fait absolument tout pour que la question des Ouïghours ne soit pas évoquée dans les instances internationales", explique le journaliste Arnauld Miguet dans le 23 Heures.

"Ça me fait très mal de penser à ces images"

Et d’ajouter : "Pour les autorités chinoises et la diplomatie chinoise, c’est une affaire intérieure liée à la lutte contre le terrorisme. C’est ainsi que les autorités justifient l’existence de ces camps de rééducation". Rescapée ouïghoure, Sayragul Sauytbay revient sur ces moments passés dans un camp chinois. "On a commencé à sentir la menace du génocide petit à petit. On nous a d’abord interdit de pratiquer notre religion et de parler notre langue, le Kazakh. (…) La première image que je garde de mon arrivée au camp, ce sont ces femmes âgées dans un état déplorable. Ça me fait très mal de penser à ces images", témoigne Sayragul Sauytbay qui vit désormais en Suède, réfugiée avec sa famille.