Nouvel An chinois : les transports sont bondés

Il y a foule pour le Nouvel An chinois. À cause du Covid, de très nombreux Chinois n’ont pas pu rentrer voir leur famille ces dernières années. Ils en profitent donc. - (France 2)

Aéroport, ports, péages… tous plein à craquer, comme une gare de Shanghai. Ces Chinois rentrent dans leur famille pour les vacances du Nouvel An lunaire. Certains en avaient été privés les années précédentes à cause du Covid. "Cela fait deux ans que je ne suis pas rentré", confie un homme. Un père emmène ses enfants dans le Shandong, à cinq heures de Shanghai. "Il y a de la neige là-bas, je veux vite la voir avant qu’elle ne fonde", précise un de ses fils. "J’ai hâte de voir mes proches, surtout les plus âgés", indique son père.

500 millions de billets de train vendus

Près de 500 millions de billets de trains ont été vendus. Dans la gare, il y a des départs toutes les deux minutes. Une fois à bord, les vacances peuvent enfin commencer. "L’atmosphère dans le train est très gaie, maintenant tout le monde a enfin terminé cette année bien remplie. On peut rentrer à la maison et passer quelques jours tranquilles et heureux", relate un passager. En 2024, le Nouvel An lunaire débute le 10 février. Les Chinois entreront alors dans l’année du dragon.