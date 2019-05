Métaux rares : la Chine menace de réduire ses exportations vers les États-Unis

C'est une visite d'usine comme le président chinois en fait beaucoup, mais celle-ci est parfaitement calculée. En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, Xi-Jing Ping est venu à Ganzhu voir la production de terres rares. Pas de déclarations officielles, mais la télévision nationale chinoise sous-entend que Pékin pourrait restreindre ses exportations vers les États-Unis. Une menace aux lourds enjeux selon Sourabh Gupta, analyste du centre d'études sino-américaines : "La Chine détient le monopole des terres rares et ces terres rares sont un ingrédient crucial dans toute la chaine industrielle de nos sociétés de consommation et de l'information."

90% de la production mondiale contrôlée par la Chine

Ces terres rares sont en fait 17 métaux précieux : le scandium, l'yttrium et 15 variétés de lanthanides. Ils existent partout dans la croûte terrestre, mais sont durs et polluants à extraire. La Chine contrôle 90% de la production mondiale. Ces métaux sont utilisés dans toutes les technologies, les téléphones, les voitures électriques ou encore les radars. L'armée américaine et toute la Silicon Valley en sont très dépendantes.