Marée noire en mer de Chine orientale : fatalisme au menu du marché aux poissons de Pékin

Un pétrolier a sombré lundi en mer de Chine orientale, ce qui fait redouter une catastrophe écologique majeure. La zone de pêche concernée approvisionne le marché de gros de Pékin, pourtant peu inquiet. Le marché de gros de poissons et fruits de mer à Pékin, le 16 janvier 2018. (DOMINIQUE ANDRÉ / RADIO FRANCE)

En mer de Chine orientale, les secours tentaient toujours, mercredi 17 janvier, de maîtriser l'ampleur d'une marée noire redoutée après le naufrage du pétrolier iranien Sanchi, lundi. Le risque écologique concerne la zone de Zhoushan, plus grande zone de pêche chinoise, avec cinq millions de tonnes de poissons et de fruits de mer remontés par an. Pour autant, l'inquiétude ne règne pas au marché de gros de Pékin, fournisseur des professionnels et des restaurants locaux.

Des clients et des vendeurs peu informés de la marée noire et fatalistes - un reportage de Dominique André à Pékin --'-- --'--

Les poissons de Zhoushan, la grande zone de pêche industrielle chinoise en mer de Chine orientale, continuent d’arriver chez les grossistes. Mr Zhang vend ses stocks de poissons, malgré la marée noire. On peut même lire sur un stock de poisson cette étiquette indiquant "poisson frais de Zhoushan".

Des poissons de la zone de Zhoushan, en mer de Chine orientale, où une catastrophe écologique est redoutée après le naufrage d'un pétrolier. (DOMINIQUE ANDRÉ / RADIO FRANCE)

La provenance est confirmée par le vendeur, qui dit découvrir l'affaire du naufrage du pétrolier iranien. "Il n'y a rien sur les réseaux sociaux comme WeChat", affirme-t-il.

Il y a des gens qui nous vendent ces poissons, on doit bien les vendre à notre tour. C'est plutôt à la source qu'il faut contrôler.Mr Zhangà franceinfo

Le poissonnier ne dispose pas non plus du calendrier de la pêche. "C'est possible que ces poissons aient été pêchés bien avant la fuite de pétrole", déclare-t-il, comme pour se rassurer.

Pour le moment le gouvernement chinois n’a pas donné de consignes, en tout cas pas publiquement, malgré les inquiétudes des experts et des ONG de protection de l'environnement comme Greenpeace qui rappelle que la zone touchée est un lieu de reproduction important pour plusieurs espèces de poissons commercialisés. Les clients font avec. "J'ai vu ça aux infos", dit un acheteur de poisson, conscient "que s'il y a des choses polluantes dans la mer, ce n'est pas bon la santé". Cet acheteur ajoute avec fatalisme : "Je pense aussi que si on en mange qu'une fois ou deux ce n'est pas grave non plus."

La marée noire en mer de Chine orientale s’ajoute pourtant à d’autres types de pollution dans une région ou l’écosystème est déjà dégradé.