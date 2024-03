Malgré un contexte économique difficile, la Chine augmente son budget militaire

Finies les périodes de croissance à deux chiffres : la Chine a du mal à relancer la machine après les années de Covid. C'est dans ce contexte de ralentissement économique que le Premier ministre chinois Li Qiang a ouvert par un discours la session annuelle du Parlement mardi 5 mars à Pékin. Le chef du gouvernement chinois a tenté de rassurer sur les perspectives de l'économie chinoise et annoncé une forte progression du budget militaire pour l'année 2024.

La défense, priorité du gouvernement chinois

Quelques semaines après l'élection d'un nouveau président à Taïwan - que Pékin qualifie d'indépendantiste radical - les propos du Premier ministre Li Xiang ne sont pas passés inaperçus. "L'armée devra renforcer ses entraînements, sa préparation au combat et défendre fermement notre souveraineté, notre sécurité et nos intérêts. Il est impératif d'accélérer la mise en œuvre de grands projets de développement de la défense nationale. Les gouvernements à tous les échelons doivent les soutenir énergiquement."

Le soutien financier pour y parvenir est conséquent : la Chine va consacrer 231 milliards de dollars à sa défense en 2024, un chiffre en hausse de plus de 7% par rapport à l'année précédente. C'est le premier budget de l'État devant la sécurité publique, l'une des autres priorités du régime. Ces investissements massifs permettent au pays de moderniser en permanence son appareil militaire alors que sa présence est de plus en plus visible en mer de Chine méridionale. L'Armée populaire de libération n'en connaît pas moins de nombreuses difficultés ces derniers mois avec plusieurs scandales de corruption et une série de limogeages. La Chine a changé deux fois de ministre de la Défense en 2023.

Un changement de discours sur l'économie

Malgré un objectif de croissance (5%) parmi les plus faibles des dernières décennies, le Premier ministre chinois a tenu à rappeler que l'économie chinoise restait l'une des plus performante au monde. Debout devant le Président Xi Jiping dans le grand Palais du peuple, il a aussi tenu des propos que l'on entend assez rarement dans la bouche des responsables, évoquant l'insuffisance du travail gouvernemental et une bureaucratie qui "fait des ravages".

Sans donner de détails, Li Xiang a indiqué que la Chine voulait transformer son modèle économique pour obtenir davantage de performances, tout en assurant le "bien-être de la population". L'expression est revenue plusieurs fois dans le discours du Premier ministre mardi, laissant entrevoir les craintes du régime quant à l'émergence d'un mouvement de contestation sociale lié aux difficultés économiques du moment.