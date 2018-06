Les Observateurs. Riz, salades et oeufs en plastiques venus de Chine ? Attention aux intox

Du riz en plastique ? Des canettes de Budweiser remplies d'une bière quelconque ? Et même, des oeufs en plastique ?

Les vidéos prétendant montrer des contrefaçons alimentaires venues de Chine, et circulant parfois sur les marchés africains, sont régulièrement diffusées sur les réseaux sociaux pour tenter de lancer l'alerte.



Si certaines de ces vidéos sont authentiques, et montrent bien des contrefaçons alimentaires, d'autres sont utilisées pour créer la psychose à partir d'images qui peuvent facilement s'expliquer.



Corentin Bainier, journaliste pour les Observateurs de France 24, revient sur quelques unes de ces vidéos régulièrement partagées sur Facebook notamment, et vous explique comment les vérifier.



Pour en savoir plus sur les vidéos analysées par la rédaction des Observateurs de France 24, consultez l'article "Des contrefaçons alimentaires venues de Chine ? Les fausses rumeurs"