"La responsable du service des naissances m'a appelée" : en Chine, des campagnes téléphoniques pour inciter les femmes à avoir des enfants

La Chine est confrontée à un inquiétant vieillissement de sa population et la pression est de plus en plus forte, notamment sur les femmes en âge de procréer. Les autorités ont lancé des campagnes massives d’appels téléphoniques pour inciter les couples chinois à avoir davantage d’enfants.

Dans le district de Miyun, dans la lointaine banlieue de Pékin, la campagne d’appel a démarré il y a déjà plusieurs mois. Les autorités téléphonent, plusieurs fois s’il le faut, avec toujours la même question, comme la raconte une institutrice qui a déjà deux enfants : "La responsable du service des naissances du village m'a appelée et m'a dit que la politique de l'État et les subventions étaient meilleures aujourd’hui pour les jeunes parents. Et puis elle m'a demandé si je voulais avoir un autre enfant. J'ai répondu que je ne voulais plus avoir d’enfant."

"J’ai reçu ce genre d’appel à deux reprises. Et peut-être davantage, car les autres fois, voyant des numéros inconnus, je n’ai pas répondu." Institutrice chinoise, mère de deux enfants à franceinfo

Aussitôt mariée et aussitôt appelée. Ça a été le cas d’Alice : "J'ai reçu plusieurs appels de la fédération locale des femmes, et lorsque je me suis mariée, ils m’ont appelée en me disant : 'Nous savons que vous êtes mariée, si vous tombez enceinte, vous pouvez maintenant recevoir de la vitamine B9 gratuitement pour le bon développement du fœtus.'"

Les autorités assument

Des appels très insistants qui mettent la pression sur les couples. Beaucoup ne sont pas d’accord avec ce genre de méthodes. "Je refuse ce genre d’appels au téléphone, explique un homme. Lorsqu’on m’appelle, je raccroche, parce que ce sont nos affaires avec ma femme. Je n'ai pas envie qu’on nous force. J’ai déjà la pression de mes parents. Je ne veux pas que des inconnus interviennent eux aussi." "Je ne veux pas que le comité du quartier m'appelle comme ça. S’il le fait, je lui dirai d'arrêter, je pense que c'est vraiment une manière d’obliger les gens à avoir un bébé", poursuit sa compagne.

Ce district de Pékin n’est pas un cas isolé. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses Chinoises dans tout le pays font le même récit et certaines ne cachent pas leur colère. "Veuillez respecter mon choix personnel et n'appelez pas comme ça pour faire pression, explique une femme sur un réseau social. Ce n’est pas vous, comité de quartier, qui subirez la douleur lors de l’accouchement, qui m’aiderez à nourrir le bébé le jour et la nuit, ou encore, après la grossesse, ferez face à toutes les dépenses. Arrêtez de parler de ce sujet."

Les autorités assument. Dans le district de Miyun, le planning familial annonce que près de 5% des couples ont reçu pas moins de six appels au téléphone. 500 agents sont mobilisés dans le district pour promouvoir "la culture du mariage et de la parentalité".