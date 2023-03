La Chine va recommencer à délivrer des visas, très restreints depuis le Covid-19

Le pays va également rétablir les possibilités de certaines entrées sans visa.

Le tourisme facilité. La Chine va relancer, à partir de mercredi 15 mars, ses délivrances de pratiquement tous ses visas destinés aux étrangers, très restreintes depuis la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi l'ambassade de Chine à Washington.

Par ailleurs, les visas délivrés par Pékin avant le 28 mars 2020 et n'ayant pas encore expiré vont retrouver leur validité et de nouveau offrir à leurs détenteurs la faculté d'entrer en Chine, a précisé l'ambassade dans un communiqué. La Chine va également rétablir les possibilités de certaines entrées sans visa, dont celles vers l'île touristique de Hainan ou celles permises aux croisiéristes faisant escale à Shanghai.

Après trois années de restrictions parmi les plus draconiennes au monde, qui ont durement affecté son économie et fini par déclencher des manifestations dans tout le pays, la Chine a brutalement levé en décembre dernier la plupart de ses mesures de lutte contre la pandémie. Puis, en janvier, les autorités chinoises ont levé la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger, une des mesures les plus emblématiques de la stratégie "zéro Covid" portée par le gouvernement.