La Chine se met à la pétanque (et pointe les Jeux olympiques de 2024)

L’histoire de la pétanque chinoise commence en 1982, de la façon la plus improbable qui soit : en Suisse. Giovanni Baggio, le président de la fédération de raffa volo, une variante italienne de la pétanque, et Bernard Champey, champion du monde de lyonnaise, rencontrent Yao Zihan, le traducteur de l’équipe d’échecs chinoise en visite pour un tournoi. Ils le convainquent de les aider à exporter le sport en Chine. Dès 1985, ils sillonnent tous les trois le pays afin de populariser les sports de boules, et c’est lors de leur visite à Xi'an qu’ils rencontrent Gao Wei, le coach. À l'époque, il travaille déjà en tant que professeur à l’Institut des sports de Xi’an, mais pour le basketball.

Gao se prend au jeu, et l'apprécie tellement qu'il décide de monter son propre club de pétanque au sein de l'université, en 1986. Près de 100 étudiants viendront le rejoindre dès la première année, leur curiosité piquée par ces petites boules de métal que lance Gao Wei à longueur de journée. Aujourd'hui, son club est devenu un cours officiel – on peut d’ailleurs obtenir un master en pétanque à Xi'an – et ils sont près de 800 élèves dans la filière.

Le meilleur moyen d’énerver Claude Azema, le président de la Confédération mondiale des sports de boules, c’est de confondre pétanque, jeu provençal et lyonnaise. "La pétanque, c'est un jeu avec les pieds stables, on ne bouge pas du cercle pour lancer les boules. La bocce, la lyonnaise et la raffa volo, il faut courir, et les boules sont plus larges et plus lourdes qu'à la pétanque, même si elles sont légèrement différentes les unes des autres. Les terrains sont aussi bien plus larges et profonds que pour la pétanque, et les règles, bien qu'assez semblables, comportent quelques nuances. La façon de jouer n’est pas du tout la même." La lyonnaise, officiellement renommée "sport-boules" en 1981, l'ancêtre de la pétanque, reste immensément populaire dans le sud de la France, dans certains endroit même plus que la pétanque. En Chine, pétanque et bocce sont souvent jouées ensemble, dans les mêmes clubs.