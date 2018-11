La Chine dévoile sa future station spatiale

Elle devrait être assemblée aux alentours de 2022 et succéder à la station spatiale internationale.

C'est un nouveau symbole de ses ambitions dans l'espace. La Chine a dévoilé mardi 6 novembre une réplique de sa première grande station spatiale qui devrait être assemblée aux alentours de 2022 et succéder à la station spatiale internationale.

Surmonté d'un mannequin en tenue de cosmonaute et flanqué du drapeau national rouge et jaune, l'engin était l'une des principales attractions du Salon d'aéronautique et d'aérospatiale de Zhuhai.

Trois astronautes pourront vivre en permanence à bord de l'engin

La station spatiale chinoise (CSS), également appelée Tiangong ("Palais céleste") comprendra trois parties : un module principal long de près de 17 mètres présenté mardi, et deux modules annexes. Trois astronautes pourront vivre en permanence à bord de l'engin, d'un poids total d'au moins 60 tonnes et équipé de panneaux solaires. Ils pourront effectuer des recherches en matière de science, de biologie ou de micropesanteur.

La CSS devrait être assemblée dans l'espace "autour de 2022". Sa durée de vie est estimée à 10 ans. Elle deviendrait alors la seule station à évoluer dans l'espace après la retraite programmée en 2024 de la station spatiale internationale, qui associe Etats-Unis, Russie, Europe, Japon et Canada. Elle sera cependant nettement plus petite.