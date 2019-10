La Chine célèbre le 70e anniversaire de son régime communiste

La Chine communiste fête ses 70 ans mardi 1er octobre avec une démonstration de force. Pékin a organisé le plus grand défilé militaire jamais organisé ces dernières années : 580 véhicules blindés, 15 000 soldats unis comme un seul homme. Dans son costume Mao, le président chinois a un message clair pour Hong Kong. "Nous devons insister sur l'unification et sur le principe d'un pays, deux systèmes, pour maintenir la stabilité et la richesse de la région de Hong Kong et Macao", a déclaré Xi Jinping dans son discours.

Pékin, ville fantôme

Pour cette parade, pas un grain de sable n’enrayera la machine. Pékin est aujourd'hui une ville fantôme, une ville quasiment déserte. La capitale de 21 millions d'habitants a été cadenassée pour cet événement. Le Parti communiste contrôle tout. Tout sauf peut-être la pollution aux particules fines. La qualité de l'air est mauvaise mardi 1er octobre, comme souvent dans la capitale chinoise.

