Inondations en Chine : des images impressionnantes et un bilan provisoire de 12 morts

Des rames de métro inondées, un barrage qui menace de s'effondrer... La Chine fait face à des inondations pour le moins exceptionnelles, mercredi 21 juillet. Si au petit matin le niveau de l'eau était retombé à Zhengzhou, la ville chinoise, située dans le centre-est du pays, reste en état d'alerte. Les secours sont toujours à pied d'œuvre sur place. Toute la nuit de mardi à mercredi, ils ont évacué les écoles et les habitants privés d'électricité.

Un véritable déluge

Mardi 20 juillet, il est tombé sur la ville 200 mm d'eau en une heure. C'est plus que ce qui est tombé en Allemagne en 24 heures. Un véritable déluge qui a pris tout le monde de court. Dans le métro de cette ville de 10 millions d'habitants, un torrent et le chaos ont pris possession des lieux. Les passagers se sont retrouvés piégés. La plupart des voyageurs a été secourue, après quatre longues heures de cauchemar. Le bilan officiel et provisoire faisait état mercredi matin de 12 morts.