Chine : les inondations ont fait au moins 51 morts selon un nouveau bilan des autorités

Des milliers d'habitants du centre de la Chine restent, vendredi 23 juillet, cernés par les eaux, trois jours après des pluies dévastatrices qui ont fait au moins 51 morts, selon un bilan revu à la hausse. La ville de Zhengzhou, dans le centre du pays, a été particulièrement meurtrie, au point qu'une rame de métro a été engloutie mardi, faisant 12 morts. Dans cette métropole de 10 millions d'habitants, pompiers et secouristes s'activent avec d'immenses pompes pour retirer les volumes d'eau accumulés dans les rues.

Les intempéries ont entraîné l'évacuation de plus de 395 000 personnes et causé pour plus de 8,5 milliards d'euros de dégâts, ont annoncé vendredi les autorités municipales. Plusieurs corps sont encore susceptibles de se trouver à l'intérieur de véhicules submergés lors des pluies. Les images sont impressionnantes, comme le montre cette vidéo partagée par les correspondants de France Télévisions en Chine, issue des médias locaux.

Les intempéries se poursuivent au nord

Les fortes pluies se concentrent désormais plus au nord. A 90 kilomètres de Zhengzhou, l'agglomération de Xinxiang et ses environs semblent coupés du monde. La rivière Wei est sortie de son lit, selon la télévision publique CCTV.

Ses images montrent des sauveteurs en train d'utiliser un ponton amovible pour évacuer des habitants. Près de 9 000 personnes ont ainsi été mises à l'abri. Il en reste 19 000 à évacuer, a précisé la chaîne.