Viols, brutalités : depuis Berlin, une des figures du "mouvement des parapluies" à Hong Kong dénonce les abus de la police anti-émeute

Joshua Wong, jeune militant pro-démocratie de 22 ans et l’un des visages du "mouvement des parapluies" à Hong Kong, a quitté la Chine et rejoint l'Allemagne pour y rencontrer parlementaires et journalistes.

Le militant pro-démocratie Joshua Wong, à Berlin, le 11 septembre 2019. (LUDOVIC PIEDTENU / RADIOFRANCE)