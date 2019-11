VIDEOS. Hong Kong : un homme qui se disputait avec des manifestants a été transformé en torche humaine

Les enquêteurs pensent que l'homme en tee-shirt vert "poursuivait les émeutiers", qui se seraient donc vengés. L'homme a été hospitalisé dans un état critique. Attention, les images intégrées à cet article peuvent choquer.

La police hongkongaise a rapporté, lundi 11 novembre, qu'un homme avait été aspergé d'un liquide inflammable et transformé en torche humaine après s'être querellé avec des manifestants anti-Pékin. "L'homme a été hospitalisé dans un état critique", ont précisé les autorités.

Cette agression d'une violence rare a été filmée depuis différents angles et diffusée sur les réseaux sociaux. Les images montrent un homme en tee-shirt vert, en sang, se disputant avec d'autres personnes sur une passerelle. Une personne en noir surgit et l'arrose subitement d'un liquide avant d'y mettre le feu, semant la panique chez les personnes autour.

(Attention, ces images peuvent choquer.)

[Graphic] A man was set alight while arguing with a crowd in Ma On Shan on Monday during citywide unrest. The fire was quickly extinguished, leaving the man was left with burns on his skin. The cause of the confrontation remains unclear. #HongKong #China #antiELABhk #antielab pic.twitter.com/k2w3yfqEjV — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) November 11, 2019

Video from another angle also showed the middle aged #HongKong citizen was just arguing with protesters. They directly pour the gasoline on him and set him on fire. These protesters are rioters! If this isn't terrorism, what is? Whoever support them are supporting terrorism! pic.twitter.com/yuVGQlwtnv — Liam Stone石立安 (@liamstone_19) November 11, 2019

Cette agression s'est produite dans le quartier de Ma On Shan, à une vingtaine de kilomètres au nord du quartier financier de Central. La police a affirmé que, peu avant cette agression, des manifestants masqués avaient mis à sac la gare de Ma On Shan. Les enquêteurs pensent que l'homme en tee-shirt vert "poursuivait les émeutiers". "Après, il a été passé à tabac et transformé en torche humaine", selon la police.



Lundi, la responsable de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a appelé la société hongkongaise à condamner les violences de manifestants. Selon elle, ces actes vont bien au-delà des demandes pour davantage de démocratie et les manifestants sont désormais "l'ennemi du peuple de Hong Kong".