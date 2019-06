VIDEO. "Nous demandons le retrait total de cette loi diabolique" : à Hong Kong, deux millions de manifestants déferlent contre les autorités

Le mouvement s'intensifie à Hong Kong. Une semaine après la manifestation qui avait réuni un million de personnes, près de deux millions, vêtues de noir, ont défilé dimanche 16 juin à Hong Kong, selon les organisateurs. Elles réclament toujours le retrait du projet de loi sur les extraditions vers la Chine et la démission de la cheffe du gouvernement pro-Pékin, Carrie Lam.

Ce projet des autorités hongkongaises risque, selon les manifestants, de placer la population à la merci du système judiciaire chinois, accusé d'être opaque et politisé. L'opposition est composée d'avocats, d'organisations juridiques influentes, de capitaines d'industrie, de journalistes, de militants ou encore de diplomates occidentaux. "Nous sommes très fâchés que Carrie Lam n'ait pas répondu aux demandes de tous les manifestants, a assuré l'ancien magistrat Lee Cheuk-yan à l'agence AP. Si Carrie Lam ne répond pas (...) les gens vont revenir et la lutte va continuer".

"Le peuple veut que Carrie Lam se retire"

Six jours après la première manifestation monstre du 9 juin, le gouvernement a annoncé la suspension du projet de loi et Carrie Lam a présenté "ses excuses" pour la façon dont le gouvernement a tenté de l'adopter, provoquant "conflits et querelles". Deux actions qui n'ont pas convaincu les militants, qui réclament l'abandon pur et simple du projet de loi et le départ de la dirigeante. "Je pense que le gouvernement de Carrie Lam n'a aucune capacité pour gouverner et qu'elle devrait démissionner. Alors je veux me faire entendre, qu'elle sache que le peuple veut qu'elle se retire", a confié Kenneth Kan, un manifestant, à l'AFP.

Le mouvement a enregistré un renfort de poids en la personne de Joshua Wong, l'une des figures du mouvement des parapluies qui avait paralysé l'ancienne colonie britannique en 2014. Le militant pro-démocratie a été libéré lundi après avoir purgé une peine de prison pendant près de cinq semaines pour outrage au tribunal, alors que rien ne laisse penser que sa sortie de prison soit liée aux manifestations actuelles, rapporte Le Monde. "Je crois qu'il est temps pour Carrie Lam de mettre fin à son mandat et qu'il est aussi temps pour elle de se retirer, a estimé Joshua Wong face aux journalistes. Ce que nous demandons, c'est le retrait total de cette loi diabolique".