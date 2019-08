VIDEO. "La Chine est bonne pour nous" : des milliers de partisans gouvernementaux rassemblés à Hong Kong

Elles sont trois femmes. L’une travaille à l’hôpital, l’autre est femme au foyer, et la troisième est enseignante. Elles ont apporté un journal sur lequel on peut lire des slogans en cantonnais, tels que "Contre la violence et pour sauver Hong Kong", "Plus de troubles", "Pour nous tous, ça suffit", "Arrêter les divisions", ou encore "Soutenez la police". C’est la première fois qu’elles manifestent pour soutenir le gouvernement de Hong Kong nommé par Pékin.

Les manifestants pro-démocratie dénoncent l’emprise de plus en plus forte de la Chine, mettant en péril les libertés propres aux Hongkongais. Ce n’est pas du tout l’avis de cette femme. "La Chine est bonne pour nous, assure-t-elle. Vous voyez ? Depuis 1997 et jusqu'à présent, la Chine a progressé, les politiciens et beaucoup d'autres choses se sont améliorés." Pensent elles que la cheffe de l’exécutif local Carrie Lam, devenue la bête noire des manifestants, devrait démissionner ? "Mais pourquoi devrait-elle démissionner, répondent-elles. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. La chose la plus importante est de régler toute la violence."

Des drones survolent le parc où se tient le rassemblement. Au moment où l’hymne chinois retentit, les participants se figent, reprennent l’hymne en chœur, puis applaudissent.