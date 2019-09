VIDEO. Hong Kong : les manifestants violemment interpellés par la police dans le métro

Cocktails Molotov, barricade incendiée et lacrymogènes... Le coeur de Hong Kong a plongé dans le chaos samedi 31 août, avec de violents affrontements entre policiers et manifestants qui ont bravé les interdictions pour défiler dans les rues de l'ex-colonie britannique.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des descentes particulièrement musclées des forces de l'ordre dans les station de métro Prince Edouard et Mong Kok. On y voit des dizaines d'hommes en noir, issus des "brigades antiémeutes 'raptors'" selon RFI, asperger les militants de gaz lacrymogènes à travers les portes du métro. Une fois à l'intérieur, ils tabassent sans ménagement les groupes de personnes face à eux.

