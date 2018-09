Philippines : le super typhon Mangkhut balaie tout sur son passage

Un homme au milieu des flots déchaînés. Il y a quelques heures à peine ici passait une route. Un sauvetage dans des conditions extrêmes, aussi dur que le typhon Mangkhut aura été violent. Ce soir, samedi 15 septembre, une partie des Philippines a littéralement été emportée par les eaux en furie. Le super typhon quitte l'archipel, mais par endroits, les vents ont dépassé les 300 km/h. Les maisons, pour la plupart en tôle, n'ont pas résisté aux bourrasques.

Hong Kong et Taïwan se préparent à leur tour

Dans les villes, des quartiers entiers sont dévastés. En raison de pluies torrentielles, des glissements de terrain ont également fait plusieurs victimes. Mangkhut est le typhon le plus fort qu'ait connu l'archipel cette année. Il poursuit sa route et se dirige maintenant vers Hong Kong et Taïwan.

Le JT

Les autres sujets du JT