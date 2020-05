Monde : crash aérien au Pakistan, la Chine met Hong Kong sous pression

Au Pakistan, une colonne de fumée noire s’élève dans le ciel de Karachi. Un Airbus A320 de la compagnie nationale transportant 91 passagers et huit membres d’équipage s’est écrasé en pleine zone résidentielle. Autour de la carcasse, des équipes de secours, aidées par les riverains, cherchent d’éventuels rescapés. C’est un problème technique, au moment de l’atterrissage, qui semble être à l’origine du drame. Le bilan, encore très provisoire, s’élève à 40 morts.

Le cyclone Amphan ravage le Bangladesh

Hong Kong est sous tension après le coup de sang de Pékin (Chine). La région semi-autonome pourrait bien perdre sa liberté d’expression, de manifestation et l’indépendance de sa justice, depuis que le gouvernement chinois a décidé d’imposer sa loi sur la sécurité nationale à l’ancienne colonie britannique. Une annonce très critiquée, vendredi 22 mai au soir, par les États-Unis et l’Union européenne, qui appellent à respecter l’autonomie de Hong Kong. À l’est de l’Inde et au Bangladesh, le cyclone Amphan a provoqué des dégâts considérables. Les rafales de vent ont arraché arbres, toitures et poteaux électriques, et la brusque montée des eaux a ravagé les zones côtières. On déplore 106 morts.







