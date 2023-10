Météo : Hong Kong relève à nouveau le niveau d'alerte du typhon Koinu après des rafales à 145 km/h

Des écoles, des crèches, des terminaux de marchandise, des ferries et des bus ont annoncé suspendre leurs activités pour la journée ou l'après-midi.

Les autorités de Hong Kong ont encore relevé dimanche 8 octobre le niveau d'alerte du typhon Koinu, entraînant la fermeture de transports et d'écoles. L'observatoire météorologique de Hong Kong a mis en garde contre des vents violents et de fortes pluies au moment où Koinu se situait à moins de 100 kilomètres au sud de la ville. Des vents d'environ 145 km/h ont été enregistrés. "Ne sortez pas et restez à l'abri des vents et des portes. Trouvez-vous un endroit sûr pour rester à l'abri", a averti l'observatoire.

Le gouvernement de Hong Kong a aussi fait état d'arbres arrachés et de six personnes blessées par le typhon dimanche après-midi. Des écoles, des crèches, des terminaux de marchandise, des ferries et des bus ont annoncé suspendre leurs activités pour la journée ou l'après-midi. Quelque 90 vols ont été annulés et 130 autres retardés au cours de la journée en raison de cette situation météorologique, selon les autorités de l'aéroport de la ville.

Avant de se diriger vers Hong Kong, Koinu a touché l'île voisine de Taïwan, provoquant des pluies torrentielles et des vents records. Il a fait au moins un mort et privé des centaines de milliers de foyers d'électricité. Le passage du typhon Koinu survient un mois après celui du super typhon Saola.