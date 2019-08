L'actrice de "Mulan" affiche son soutien à la police de Hong Kong et déclenche un tollé sur les réseaux sociaux

Les internautes appellent au boycott du film, dont la sortie est prévue en mars 2020.

Alors que le mouvement pro-démocratie se poursuit à Hong Kong, Pékin hausse le ton et menace d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre. Une décision soutenue par l'actrice chinoise Liu Yifei qui interprète le personnage de Mulan dans l'adaptation en live-action du dessin animé de Disney.

Sur son compte Weibo, l'équivalent du Twitter chinois, elle a partagé une photo du Quotidien du Peuple (l'organe de presse officiel du Parti communiste chinois) avec ces quelques mots : "Je soutiens la police de Hong Kong ; vous pouvez me frapper maintenant. Quelle honte pour Hong Kong".

#BoycottMulan

Son post a reçu "plus de 72 000 likes et plus de 65 000 partages en moins de 24 heures" indique le Hollywood Reporter (article en anglais). Et très vite, le hashtag "#BoycottMulan" s'est répandu sur Twitter pour condamner son soutien à la répression policière et appeler au boycott du film.

"Profiter de la liberté et de la démocratie aux États-Unis tout en réprimant les habitants de Hong Kong qui se battent pour la liberté et la démocratie" écrit un internaute.

Enjoying freedom and democracy in the US while suppressing Hong Kong people who are fighting for freedom and democracy. #BoycottMulan pic.twitter.com/IHbnbwJeFr — AvaLanche (@avahmaria) August 16, 2019

"@Disney, pourquoi votre compagnie soutient-elle une actrice chinoise qui soutient ouvertement un régime répressif ?", écrit un autre.

#boycottmulan @Disney why does your company support a Chinese actress who openly supports a suppressive regime? — Mushy (@Mushytaco2016) August 15, 2019

Selon le Hollywood Reporter, le boycott a été initié par les utilisateurs de Lihkg, un forum de discussion hongkongais semblable à Reddit, qui a servi de centre d'information pour le mouvement de protestation. Les organisateurs du boycott "semblent espérer un soutien international pour leur campagne, appelant les cinéphiles du monde entier 'qui soutiennent la liberté et la démocratie' à y participer" indique le média américain.